Shopping de Curitiba ganha novas lojas e quiosques de 20 marcas

O Shopping Estação, em Curitiba, ganhou nas últimas semanas 11 novas lojas e quiosques e acaba de confirmar mais nove operações, que devem ser inauguradas nos próximos dias.

As novas lojas são a Breinack’s, uma multimarcas de cosméticos nacionais e importados; a Unipé, multimarcas de calçados masculinos, femininos e infantis; e a ótica QÓculos, que já possui mais de 60 lojas no Brasil e abre a sua primeira unidade em Curitiba, no Shopping Estação.

Novidades em quiosques também chegaram no Estação, entre eles, a Creamy Skincare de dermocosméticos; o Shop Chopp com cervejas artesanais, chopes e petiscos; a Touti Cosméticos com perfumes importados; a Rodriguez Moreira Berloques, com pulseiras e berloques; a Abacazo, especializada em sucos, vitaminas e sobremesas customizáveis com abacate; o Divino Amor, de produtos religiosos; a EssenSi com produtos para aromaterapia, velas aromáticas, óleos essenciais e acessórios; e o Chiquinho Sorvetes que amplia sua atuação e passa a operar com loja e quiosque no shopping.

Shopping Estação ampliou mix de lojas. Foto: Divulgação/Shopping Estação

Em breve, o Shopping Estação também vai ganhar o maior clube de poker do Brasil, o Live Poker; e ainda a Auby, uma loja com mais de 600 metros quadrados com acessórios e itens para o lar. O empreendimento também acaba de confirmar a abertura da agência CVC e das lojas J. Canedo, Bagaggio, Cia do Terno, Dormir e Sonhar, além da Prata Fina, o complexo de lazer Arcade Zone e a Soul Barbearia.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

