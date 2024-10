Novo ‘shopping’ de Curitiba com foco em casa e lazer é inaugurado! Veja as lojas

O Copa Open Mall, primeiro open mall de Curitiba focado em Casa e Lazer, foi inaugurado em Curitiba, no bairro Pinheirinho. De propriedade do Grupo Macopa, o novo espaço teve investimento de R$ 100 milhões e conta com uma área de 11 mil metro quadrados, 100% horizontal. Quando em pleno funcionamento, vai empregar em sua totalidade mais de 2 mil pessoas entre empregos diretos e indiretos.

A ideia do empreendimento é concentrar inúmeros serviços focados para a Casa em um único ponto, de forma que as famílias curitibanas, ao necessitarem de algo, possam saber exatamente onde encontrar. Da mesma forma, atrelar produtos e serviços no eixo de Lazer, reunindo desde operações que ofereçam opção para ser consumida dentro do próprio open mall (como gastronomia, entretenimento infantil, boliche, espaço para festas etc), como para viabilizar as atividades de lazer na vida cotidiana das pessoas nas mais variadas formas (viagens, práticas esportivas, agendas sociais etc).

“Após a pandemia, a casa e o aproveitamento da vida tornaram-se prioridades para as pessoas. Vimos essa necessidade e estamos preenchendo esta lacuna unindo essas duas demandas num formato de mix. As pessoas que precisarem de tinta para casa, por exemplo, encontrarão. Vão necessitar mexer no jardim, aqui está a solução. Precisarão de itens para seu pet, aqui também terá, além de muitos serviços que chegarão como lojas especializada em móveis, decoração, academia. Este é o objetivo, facilitar a vida das pessoas”, conta o presidente do Grupo Macopa, Waldemar Ens.

Segundo o executivo, o conceito também foca na comodidade e circulação. “Ser compacto e horizontal facilita entrar, estacionar e chegar na loja. O estacionamento é gratuito, com 500 vagas disponíveis, vagas largas e eletroposto gratuito também. Enquanto os adultos fazem compras, lojas de entretenimento infantil vão ofertar atividades para as crianças e depois das atividades realizadas, o momento de família estará garantido na praça de alimentação que terá inúmeras opções para aquela refeição e confraternização entre as pessoas. Ou seja, a Casa e o Lazer estarão de mãos dadas no Copa Open Mall”.

Nesta primeira fase de inauguração em movimento, o centro comercial conta com a abertura de operações em diferentes segmentos, entre elas estarão as quatro das cinco âncoras: Balaroti (casa, construção e decoração), Ciello (decoração), ⁠Cobasi (jardinagem e pets) e ⁠Smartfit (academia, saúde e bem-estar). Além de Arrepia Cosméticos (beleza), Bella Costuraria. (moda), Greek Suplementos (saúde e bem estar), Multiolhos (ótica), PlayPlus (lazer infantil) e UStock (casa storage) e Outlet Pinheirinho (moda esportiva e casual). Todas essas já com atendimento ao público.

“Acreditamos muito no sucesso do empreendimento, justamente pela facilidade de acesso, por ser um espaço inovador e com um pool de lojas, assim, bastante atrativo para o consumidor que quer buscar um preço legal, um ambiente agradável e bem diversificado”, comenta o CEO e sócio da Cielo Móveis, Anderson Cielo.

Para o proprietário da loja Arrepia Cosméticos, Edmar Mario Novakoski, as expectativas também são grandes. “Essa é a nossa segunda loja. Gostamos do amplo espaço e do conceito do mall, que é a tendência no mercado hoje. Acreditamos no crescimento e desenvolvimento do projeto como um todo”, conta Novakoski.

Na sequência, abrem as portas também as marcas A&G Consertos e Costura (serviços – 16/10), Velha Raposa (gastrobar e pizza – 18/10), Gordito’s (cozinha italiana caseira – 18/10), Éden Beer (cervejas e chopp artesanal – 18/10), Casa Mart (Utilidades Domésticas – 26/10), Janine Moda 4U (moda casual unissex – 26/10), Empório Leal (mercearia – 27/10), Menina Açaí (acaí, sobremesas e sorvete – 31/10), Miau Miau (fast food – 5/11), Day G Studio (salão de beleza – 5/11), Sushi Cheng (cozinha asiática – 10/12) e GoCoffe ( cafés –10/12).

“Temos uma variedade de operações que já estarão abertas a partir deste dia 30 de setembro e outras que já têm uma programação para inauguração daqui até dezembro”, destaca a gerente comercial do Copa Open Mall, Vanessa Xavier.

Bosque Gerhard e Praça Edith

O projeto arquitetônico e de paisagismo do Copa Open Mall oferece ambientes a céu aberto, os quais prezam pelo conforto das pessoas e o bem-estar dos seus clientes. Sua estrutura utiliza a construção de uma antiga indústria de compensados, que tem em sua arquitetura grandes arcos, preservando a identidade histórica do prédio industrial com a região na qual funcionou no século passado, fazendas, depois indústrias e agora, grandes centros comerciais.

Algumas das vantagens deste conceito de open mall é a economia de energia na iluminação e na utilização de ar-condicionado na área comum, por exemplo, pois as lojas e as áreas de convivência são abertas. O projeto privilegiou e preservou o estilo nativamente industrial e sua integração com o ambiente verde ao entorno da construção: um mini bosque foi preservado e agora faz parte do empreendimento sendo possível sua visualização de diversos pontos do mall. Anexada ao bosque foi planejado um playground especialmente criado para receber crianças e também pets. Será ali o ‘Bosque Gerhard’, uma homenagem ao fundador do Grupo Macopa, já falecido.

Outra área especial dentro do mall, é a ‘Praça Edith’ – homenageando dessa vez a esposa do fundador – o espaço conta com uma fonte espelho d’água, emoldurada por paisagismo e decorada com mobiliário especialmente criada para esse ambiente, para proporcionar aos visitantes momentos de relaxamento e contemplação a céu aberto e música ambiente. O modelo de atendimento do empreendimento é tratado como outro diferencial, com o conjunto de serviços, toaletes e espaços de convivência confortáveis e uma equipe de piso pronta para atender e orientar o público, dentro da premissa de melhor assistência com gentileza e proatividade.

“Acreditamos muito nesse empreendimento e vamos trabalhar para oferecer a qualidade de serviços dentro de um ambiente diferenciado e uma nova proposta que é o open mal”, ressalta Vanessa.

