Encontro de brechós em Curitiba tem peças a partir de R$ 5

No próximo sábado (05), um evento reúne diferentes brechós no bairro Água Verde, em Curitiba. O evento é uma oportunidade para quem busca peças únicas, sustentáveis e com preços acessíveis, além de promover a economia circular.

Os brechós contarão com uma seleção de roupas femininas, masculinas e infantil e acessórios, calçados de diversas marcas e estilos, com preços a partir de R$ 5,00.

Os visitantes poderão encontrar itens exclusivos e aproveitar de uma praça de alimentação completa com pasteis, pão com pernil, geladinho gourmet, chope e mais.

Serviço

Brechozei – 05 de outubro

Endereço: Avenida dos Estados, n° 1006.

Horário: das 10 às 19 horas.

Estacionamento gratuito no local

Contato: (41) 99791-9565, ou pelo e-mail brechozeicwb@gmail.com

Instagram : @evento_brechozei

