Hospital de Curitiba inaugura novo centro cirúrgico e enfermaria com 30 leitos

O Hospital do Trabalhador (HT) de Curitiba conta a partir de agora com um novo centro cirúrgico que deve elevar em 44% o volume de cirurgias mensais no local. A estrutura recebeu um investimento de R$ 11,7 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), e foi inaugurada nesta segunda-feira (2) pelo vice-governador Darci Piana e o prefeito eleito da Capital, Eduardo Pimentel. Na oportunidade, também foi inaugurada uma nova enfermaria com 30 leitos, que recebeu outros R$ 2,1 milhões, totalizando R$ 13,8 milhões de investimento na unidade.

O novo centro cirúrgico é composto por cinco salas altamente equipadas com aparelhos de última geração, incluindo uma sala de hemodinâmica, dedicada exclusivamente a atendimentos vasculares de trauma. Elas se somam a outras seis salas do centro cirúrgico já ativo, totalizando 11 salas cirúrgicas no hospital. Com isso, a expectativa é de que a equipe médica amplie a sua capacidade de 900 para cerca de 1.300 cirurgias ao mês.

“São quase R$ 14 milhões investidos aqui e que vão aumentar em 44% o volume de cirurgias mensais, além de 30 leitos adicionais de enfermaria, e que se somam a outros hospitais regionais, ambulatórios e obras de ampliação, reforma e melhoria que estão sendo feitas em todo o Paraná para cuidar da saúde da população do nosso Estado”, declarou Piana.

Novos equipamentos

Do valor total investido, pouco mais de R$ 5 milhões foram para a construção do espaço, enquanto outros R$ 6,7 milhões foram usados na aquisição de equipamentos de última geração. Entre eles, estão aparelhos de hemodinâmica, anestesia de grande porte, focos cirúrgicos inteligentes que ajustam automaticamente a iluminação conforme a necessidade do procedimento, garantindo visibilidade ideal em cirurgias de alta complexidade, e um sistema de climatização para reduzir riscos de contaminações durante as intervenções.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a ampliação teve como objetivo proporcionar um ambiente cirúrgico mais seguro, com maior precisão e agilidade, especialmente em casos de trauma e procedimentos vasculares. “Com a nova estrutura, o HT aumenta a capacidade de atender casos críticos, reforça o status de referência em urgências e emergências de alta complexidade no Estado e confirma o compromisso do Governo do Estado, por meio da Sesa, em qualificar, ampliar e regionalizar saúde da população”, afirmou.

Ambulatório médico de especialidades

Durante o evento, ele também anunciou que, nos próximos 90 dias, devem ser concluídas as obras de reforma do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do HT, cujos atendimentos ocorrerão na Avenida Kennedy. “O espaço foi remodelado e vai receber equipamentos de tomografia, raio-x, que vão deixar o ambiente adequado para ampliar ainda mais o atendimento do Completo do Hospital do Trabalhador, que é fundamental sobretudo na área de trauma”, acrescentou o secretário estadual da Saúde.

Mais de 8 mil atendimentos mensais

Ao todo, o hospital realiza mais de 8 mil atendimentos mensais no pronto-socorro, sendo uma referência em urgência e emergência de alta complexidade em Curitiba, Região Metropolitana e dezenas de outros municípios do interior.

O Complexo do Hospital do Trabalhador integra as unidades próprias da Sesa e atende as demandas encaminhadas pela Central de Acesso a Regulação do Paraná, que reúne pedidos de todos os municípios. Por isso, dentre os pacientes internados para cirurgias ortopédicas, a maioria é proveniente do pronto-socorro. Desde janeiro, o HT fez 13,3 mil procedimentos cirúrgicos.

O vice-prefeito e prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel, garantiu que as parcerias com o Governo do Estado continuarão a ser fortalecidas na área de saúde durante os próximos quatro anos. “O Hospital do Trabalhador é uma referência nacional no atendimento de urgência e emergência, por isso eu vim aqui para reafirmar o meu compromisso como prefeito da cidade nos próximos quatro anos de que Curitiba permanecerá de portas abertas para receber todos os paranaenses que precisam de atendimento médico”, disse.

Segundo o diretor-superintendente do complexo hospitalar, Guilherme Graziani, os novos espaços estão aptos a receberem os pacientes imediatamente. Ele também destacou que sala de hemodinâmica será importante para a realização de cirurgias menos invasivas. “A hemodinâmica vai fazer toda a diferença nos procedimentos relacionados ao trauma, porque muitas vezes cirurgias que hoje são feitas com o tórax aberto, por exemplo, poderão ser feitas com técnicas minimamente invasivas”, comentou.