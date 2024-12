Pesquisa inédita revela as marcas mais lembradas dos curitibanos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

‘Qual a marca que lhe vem à cabeça?’ Foi com essa pergunta que 34 estudantes dos cursos Administração, Ciências Econômicas e Publicidade da FAE Centro Universitário levantaram quais são as marcas mais lembradas pelos moradores de Curitiba e Região Metropolitana (RMC). Chamada de Top Curitiba, a pesquisa inédita avaliou nove segmentos: shopping, supermercado, farmácia, chocolate, marca esportiva, cerveja, streaming, banco e times de futebol.

A pesquisa aconteceu de forma online, entre os dias 04 de outubro e 14 de novembro. Ao todo foram entrevistadas 1.759 pessoas com mais de 16 anos até 80 anos. Destes, 79,4% são moradores de Curitiba, 18% da região metropolitana e 2,7% de outras cidades do Paraná.

De acordo com o professor de Pesquisa de Mercado e organizador do projeto, Adriano Toledo Pereira, a pesquisa Top Curitiba é importante para descobrir a opinião da população local. “É algo que acaba sendo relevante para as empresas para saberem que tipo de público mais admira suas marcas”.

Conforme explicou Pereira, a pesquisa foi estimulada. Ou seja, os participantes receberam os nomes das marcas/empresas e deveriam falar qual era a primeira que lembravam.

Será que você acerta quais foram as marcas mais escolhidas pelos curitibanos? Confira todos os resultados no final da matéria!

“A gente trabalhou com critério de sexo, idade, renda, estado civil e escolaridade. Além de perguntar a marca, nós perguntamos os fatores de escolha. No supermercado a gente perguntou o preço praticado, a variedade de produtos. Para cada item foram feitas uma série de outras perguntas sobre quais fatores impactariam nessa escolha que a pessoa fez. Por exemplo: qual o supermercado que você lembra? Então quais fatores determinaram essa escolha?”, comentou o professor.

Supermercados com origem paranaense são os mais lembrados na Grande Curitiba

Na categoria dos supermercados as marcas paranaenses lideraram a preferência. Ao todo os entrevistados tinham 14 opções: Angeloni, Assaí, Atacadão, Carrefour, Casa Fiesta, Condor, Festval, Ítalo, Jacomar, Nacional, Nenhum deles, Pão de Açúcar, Sacolão Popular e Super Muffato.

Com 35,8% das escolhas, o Supermercado Festval foi o líder da categoria. Em segundo lugar, com 33,5% ficou o Condor que, assim como o Festval, surgiu no Paraná.

Resultado Pesquisa Top Curitiba

Avaliando o resultado, o professor achou interessante a dominância das marcas locais nessa categoria. “Saber que as duas marcas de supermercado paranaenses ficaram em primeiro e segundo lugar, isso é bem relevante para mim”.

Referente aos fatores de escolha do supermercado, o mais importante para as pessoas foi a variedade de produtos. Já o fator menos escolhido foi facilidade do estacionamento.

Para a diretoria do Festval, obter essa resposta positiva do público foi gratificante já que um dos objetivos da empresa é fornecer aos clientes uma experiência de compra diferenciada.

“Reconhecimentos como este nos trazem imensa alegria e também aumentam nossa responsabilidade em sempre buscar o melhor para o nosso cliente e fazer o ato de compra um momento prazeroso. Ficamos muito felizes com a pesquisa conduzida por uma instituição séria como a FAE e lembramos que reconhecimentos como este só acontecem por conta de pessoas: nossos colaboradores e equipe que integram a rede Festval e que se empenham diariamente na qualidade dos produtos, do espaço e no atendimento a todos os nossos clientes”, disse a empresa em nota.

Qual é a farmácia mais lembrada em Curitiba e região?

Outro segmento importante para a sociedade, a farmácia foi uma categoria acirrada por um longo período, conforme relatou Pereira. Entretanto, na finalização da pesquisa a Nissei ficou em primeiro, após atingir 35,1% das escolhas.

Já em segundo lugar e empatadas tecnicamente estão as farmácias DrogaRaia (25%) e Panvel (23,1%).

Resultado Pesquisa Top Curitiba

CEO da Nissei, Alexandre Maeoka, acredita que o reconhecimento da população também se deu pelas estratégias da empresa, que além de oferecer os serviços de saúde, está presente em outros eventos que impactam a vida dos curitibanos.

“Nós buscamos estar sempre próximos, oferecendo serviços de saúde com excelência, como atendimento farmacêutico personalizado e uma drugstore completa. Também marcamos presença em eventos como o Matsuri, onde promovemos aferição de pressão gratuitamente, além de realizar campanhas de vacinação em vias públicas em datas específicas. Uma outra forma de reforçarmos nossa preocupação com o bem-estar dos curitibanos é a Nissei Run, nossa corrida de aniversário que este ano chegou à sua segunda edição, incentivando a prática esportiva”, destacou Maeoka.

Qual o shopping mais citado pelos curitibanos?

Adorados por muitos curitibanos, na capital paranaense não faltam shoppings para disputar a memória do público. Para o professor organizador da Top Curitiba, foi curioso analisar o comportamento dos entrevistados nessa categoria, que teve uma disputa acirrada.

“O que mais me surpreendeu mesmo foi como o shopping está bem dividido. Um fator bem relevante ali é localização. As pessoas acabam usando na escolha do seu shopping um dos fatores a localização. Não pode ser tão distante da casa das pessoas”, afirmou.

Quem ficou com o primeiro lugar foi o ParkShoppingBarigüi, com 21,6% das escolhas.

Resultado Pesquisa Top Curitiba

Para a superintendente do empreendimento, Jacqueline Vieira de Lemos, o reconhecimento na pesquisa “reforça o quanto o shopping faz a diferença na vida das pessoas, oferecendo uma experiência extraordinária e significativa para os nossos clientes”.

“O ParkShoppingBarigüi é um destino completo, pensado para atender às diversas necessidades dos nossos clientes em um só lugar. Aqui, é possível cuidar da saúde, aproveitar momentos de lazer e entretenimento, resolver demandas do dia a dia como uma ida ao mercado, desfrutar de ótimos restaurantes e ainda fazer compras em um mix completo de lojas”, completou Jacqueline.

Na sequência cinco shoppings tiveram um empate técnico. O Shopping Palladium ficou em segundo com 16,4%; Mueller com 14,7%; Jockey Plaza com 13,2%; Pátio Batel com 10,9%; Shopping Curitiba com 9,2%.

Sobre os fatores de escolha do shopping, o mais importante para os entrevistados foi a localização. Já o item decoração foi o menos escolhido da categoria.

O que a pesquisa revela para as marcas menos escolhidas?

Conforme destacou o professor Adriano, a pesquisa Top Curitiba também é uma forma de incentivar as marcas menos lembradas a criarem inspiração e analisarem outras estratégias de negócio.

“Por mais que tenham um volume de vendas alto ou tenham sucesso mercadológico elas não são as preferências dos consumidores. Mas isso não indica que elas vão ter fracasso. Indica que podem seguir o modelo de outra empresa e ter seu resultado normalmente”, relatou.

Ele também atribuiu ao sucesso das marcas mais escolhidas a comunicação adotada por elas nas redes sociais e na mídia, fator fundamental para a troca de experiências com os clientes. Entretanto, ele reforçou que a qualidade é um dos fatores mais relevantes para a percepção positiva das pessoas.

Sobre o projeto que estreou neste ano, Pereira revelou que pretendem fazer a pesquisa anualmente e destacou o empenho e contribuição dos alunos Carla dos Santos, Fernando Oliveira, Gabriella Braga, Manuela Bolsi e Maria Eduarda Felizari.

As marcas mais lembradas na Grande Curitiba

Confira todos os resultados da pesquisa Top Curitiba 2024:

Bancos

1º lugar: Banco Itaú (27,3%)

2º lugar: Banco do Brasil (23,5%)

3º lugar: Bradesco (17%)

Shopping

1º lugar: ParkShoppingBarigüi (21,6%)

2º lugar: Shopping Palladium (16,4%)

3º lugar: Shopping Mueller (14,7%)

Marcas esportivas

1º lugar: Nike (52,2%)

2º lugar: Adidas (30,4%)

3º lugar: Olimpikus (3,4%)

Supermercado

1º lugar: Supermercado Festval ( 35,8%)

35,8%) 2º lugar: Condor (33,5%)

3º lugar: Super Muffato (10,8%)

Time de futebol**

1º lugar: Athletico (27,7%)

2º lugar: Coritiba (25,5%)

3º lugar: times paulistas (14,3%)

**Essa categoria funcionou de uma forma um pouco diferente das outras. A pergunta feita aos entrevistados foi: para qual time você torce?

Chocolate

1º lugar: Cacau Show (23%)

2º lugar: Nestlé (19,8%)

3º lugar: Lacta (19,2%)

Streaming

1º lugar: Netflix (76,5%)

2º lugar: Amazon Prime (9,8%)

3º lugar: Max (5,1%)

Cerveja

1º lugar: Heineken (35,5%)

2º lugar: Brahma Chopp (8,2%)

3º lugar: Stella Artois (8%)

Rede de farmácias

1º lugar: Nissei (35,1%)

2º lugar: Drogaraia (25%)

3º lugar: Panvel (23,1%)