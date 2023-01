Um homem foi preso em flagrante após oferecer vantagem indevida a um delegado da Polícia Civil nesta quarta-feira (07), no bairro Xaxim, em Curitiba. Em vídeo, o homem oferece dinheiro ao delegado: “quantos mil o senhor quer, para o senhor pegar e me soltar?”.

A oferta de vantagem indevida continua, como mostra o vídeo. “Eu poderia fazer o seguinte com vocês, que foi o carro do meu sonho. Esse Camaro vale R$ 200 mil, estou doando para vocês. Eu transfiro para o senhor. Ele tá no nome da minha mulher, eu posso transferir ele agora para o senhor”, reforça.

LEIA TAMBÉM:

>> Interdição de viaduto em Curitiba chega a nove meses e revolta população: “Atrapalha muito a vida da gente”

>> Deu a louca nos jacarés: animais aparecem em locais inusitados no Paraná e Rio de Janeiro

O delegado, depois de esperar toda a proposta, responde a tentativa de propina e age de forma profissional. “Eu só preciso dizer uma coisa para o senhor. A Polícia Civil não é corrupta. A minha honra, ela não tem preço. A honra dos meus policiais não tem preço. O 8º Distrito Policial da Capital não faz acerto. Então aqui não tem acerto”, diz o delegado.

O homem foi preso no momento em que estava-se dando cumprimento a um mandado de prisão dele por outros crimes. Ele é investigado por usura, ameaça, extorsão, coação no curso do processo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

As investigações da polícia apontam que o homem empresta dinheiro para outras pessoas cobrando um juros abusivo, o que configura como crime de agiotagem. Ao não conseguirem pagar o valor prometido, o investigado passou, de forma violenta e abusiva, a cobrar as vitimas.