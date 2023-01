Um visitante inesperado deu um susto em uma família de Toledo, no Oeste do Paraná, na manhã de terça-feira (7). Acordados pelos latidos da cachorrada, moradores de uma propriedade rural na cidade foram verificar o que estava acontecendo e encontraram um jacaré de papo amarelo no meio da estrada.

O animal, que estava bastante assustado pelo cerco dos cachorros, foi laçado pelo dono da propriedade e colocado em um cercadinho até a chegada dos bombeiros, que encaminharam o jacaré para o Instituto Água e Terra, que avaliará as condições de saúde do “invasor” e providenciará um destino adequado.

+ Leia mais: Quer economizar na hora de comprar material escolar? Procon/PR dá dicas

O mais inusitado é que não existe nenhum rio ou lago nas proximidades do local em que o animal foi encontrado e sua origem é um mistério. Vale lembrar que a espécie corre riscos de extinção, causado principalmente pela destruição de seu habitat e pela poluição dos rios.

Outro caso curioso

Um dia antes desse jacaré ser encontrado em Toledo, outro animal da mesma espécie virou estrela nas redes sociais ao surgir como “convidado surpresa” de um piquenique no Bosque da Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Atraído pela comida que estava dando sopa ali do ladinho da sua casa, o jacaré resolveu participar da comilança e não fez a menor cerimônia ao se juntar aos participantes do piquenique.

Surpresas com a chegada do animal, algumas pessoas anda tentaram “salvar” parte da comida e chegaram a se aproximar perigosamente do jacaré. Outras, mais assustadas, fugiram para longe enquanto uma mulher jogou um pedaço de pão para desviar a atenção do réptil.

+ Veja mais: Quer economizar na hora de comprar material escolar? Procon/PR dá dicas

Apesar da diversão proporcionada pela cena inusitada, registrada na segunda-feira (6), o conselho de biólogos é para que as pessoas evitem qualquer tipo de contato e nunca ofereçam comida para os animais silvestres. Isso porque os alimentos que não fazem parte da rotina de cada espécie podem fazer mal à saúde do animal – conselho que vale para os curitibanos que sempre se deparam com as capivaras, que já viraram um símbolo da cidade, nos parques municipais.

Além dos jacarés, o bosque onde aconteceu a “invasão” tem entre os moradores várias outras espécies de animais silvestres, como capivaras, saguis, aves diversas e até preguiças.