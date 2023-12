Com o apartamento pegando fogo, um homem se jogou do quarto andar de um prédio no bairro Boa Vista, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (25). A vítima acabou fraturando a perna com a queda.

Segundo testemunhas, um apartamento na rua Desembargador Leopoldo dos Santos, acabou sendo incendiado após uma briga familiar. Para não ser queimado, o homem que ateou fogo no sofá pulou da janela para fugir do incêndio que ele mesmo provocou, caindo de uma altura de 10 metros.

+ Leia mais: Com ciclone no Sul, Curitiba entra em alerta laranja para risco de tempestade

Os bombeiros foram acionados, mas o incêndio acabou sendo apagado pelos próprios moradores do prédio. A Polícia Civil irá apurar as causas e circunstâncias da situação.

