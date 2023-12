Com ciclone no Sul, Curitiba entra em alerta laranja para risco de tempestade

A segunda-feira (25) começou com tempo aberto e calor em Curitiba. Com esse abafamento, tudo indica que a formação de tempestades vai chegar na região, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo que é preciso ficar atento com a alteração no tempo em todo o Paraná.

O alerta laranja vai entrar em vigor 12h, e se estende até 21h de segunda, com previsão de risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm ao dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Pode haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

No Simepar, também tem a informação que a instabilidade fica elevada sobre o Paraná, por conta do avanço de um sistema frontal pelo Sul do Brasil. As altas temperaturas também favorecem o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Risco de tempestades, com chuvas e ventos fortes, além de descargas atmosféricas, é elevado no estado. Para Curitiba, chance de máxima de 31°C.

Ciclone extra-tropical

Um ciclone extra-tropical atinge a costa do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Durante a terça-feira, o ciclone ganhará ainda mais força, no entanto, em alto-mar. Com isso, o Inmet aponta que o tempo deve ficar ventoso na faixa leste de toda a Região Sul e também nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

“Enquanto o ciclone se desloca sobre o oceano, um sistema de alta pressão, com ar frio e seco, favorece a queda nas temperaturas, enquanto o sol volta a predominar em toda a Região Sul. Também neste dia, as temperaturas entram em declínio nos três estados do Sul, em Mato Grosso do Sul e leste da Região Sudeste”, informa o órgão.

O que significa as cores do alerta?

Amarelo

Indica que poderão ocorrer situações meteorológicas potencialmente perigosas. Quando se refere a alertas de onda de calor, as temperaturas devem ficar 5°C acima da média de dois a três dias consecutivo. Em relação ao alerta de chuva, essa classificação indica um volume de chuvas acima de 20 mm, podendo chegar a 30 mm, com ventos de 40 km/h a 60 km/h.

Laranja

Essa classificação denomina situações perigosas. Se for um alerta de calor, significa que teremos de três a cinco dias com temperaturas 5°C acima da média. Para alerta de chuvas, indica um volume acima de 30 mm e que os ventos ultrapassarão 60 km/h.

Vermelho

Significa alerta de grande perigo, quando poderão ocorrer fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. No caso de alerta de calor, indica que teremos mais de cinco dias 5°C acima da média, enquanto no alerta de chuvas será um volume acima de 80 mm a 100 mm,com grande risco de enchente.

