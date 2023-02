A Justiça recebeu nesta quarta-feira (15) a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná contra um homem investigado pela morte de um cachorro que vivia no terminal Boqueirão, em Curitiba.

De acordo com apuração da polícia, o homem teria atraído o cão e, sem razão aparente, deu um golpe de facão no tórax do animal, que morreu em seguida. O caso aconteceu em novembro do ano passado.

A investigação concluiu que o cachorro tinha comportamento manso e era cuidado por comerciantes e pessoas que transitavam pelo terminal rodoviário. Uma testemunha disse que, no dia 31 de dezembro de 2022, o investigado também teria ameaçado dois outros cachorros que viviam no Terminal Tatuquara, também usando um facão, mas não conseguiu agredi-los porque funcionários do terminal estavam no local.

O réu, que foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança, está em prisão preventiva e poderá ser responsabilizado pelo crime de maus-tratos, que prevê prisão de dois a cinco anos, além de multa, podendo a pena ter acréscimo considerando a morte do animal.

