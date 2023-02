A Justiça determinou que o policial federal acusado por homicídio consumado e tentativa de homicídio contra diversas pessoas em uma loja de conveniências de um posto de combustíveis de Curitiba seja julgado pelo Tribunal do Júri. O crime aconteceu em maio do ano passado e foi filmado – as imagens do crime brutal repercutiram nacionalmente.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná, o denunciado, depois de ter participado de uma festa em um bar, foi até um posto de combustíveis no bairro Cristo Rei. Ele estacionou o carro em local inapropriado, sendo advertido por um dos frentistas, mas respondeu que não tiraria o carro do lugar por ser um agente da Polícia Federal.

LEIA TAMBÉM:

>> Cliente morre após tatuagem em Curitiba; “Ele pediu anestésico”, diz defesa

>> Em ano recorde de mortes, nascimentos diminuem e divórcios crescem no Brasil

O denunciado então, foi até a loja de conveniência anexa ao posto, discutiu com clientes do estabelecimento, chegando a ser contido por um deles. Por causa disso, o denunciado sacou uma arma e atirou nas pessoas que estavam na loja. Algumas foram baleadas no chão, sem possibilidade de reagir. Foram no total oito vítimas diretas, sendo uma delas fatal.

O Ministério Público sustenta a prática de um homicídio triplamente qualificado – perigo comum, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – e sete tentativas de homicídio. O processo tramita junto à 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Região Metropolitana de Curitiba e o réu segue preso preventivamente, a pedido do Ministério Público.

Veja que incrível