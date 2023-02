Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelo crime de maus-tratos por manter um cachorro abandonado num terreno no bairro Ahú, em Curitiba. De acordo com a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, que assina a ação penal, o cachorro foi deixado ali após a morte do seu antigo tutor para fazer a segurança do local.

O animal, porém, não recebia água e comida, muito menos condições mínimas de higiene e cuidado. As autoridades policiais encontraram o imóvel em situação de abandono, sem limpeza, com grama alta e restos de construção civil, além de carcaças de veículos. Foram encontradas ratazanas e baratas no local.

O cachorro estava sozinho e o vasilhame que deveria ser usado para a sua alimentação estava vazio, sujo e com muitas fezes de aves. De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, o animal estava abandonado há pelo menos seis meses.

As pessoas ouvidas no processo ainda afirmaram que jogavam comida para o cachorro por cima do muro, mas que este já não aceitava a alimentação e demonstrava-se muito abatido e apático. O cachorro foi resgatado e acolhido por uma moradora das proximidades.

