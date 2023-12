Homem morre baleado ao impedir assédio em parque na Grande Curitiba

Um homem morreu baleado no início da tarde desta segunda-feira (18) no Parque da Fonte, localizado no bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima foi identificada como Marcelo Custódio da Silva, 43 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 12h10. Silva foi atingido por dois disparos – um na região da cabeça e outro na região do peito, e morreu na hora.

Segundo a PM, o homem que efetuou os disparos estava assediando mulheres ao redor do parque. Quando percebeu a situação que estava acontecendo, a vítima foi tentar impedir e, nesse momento, foi baleada.

O suspeito de matar o homem foi preso em flagrante uma quadra depois do Parque da Fonte. Ele possui aproximadamente 40 anos e estava carregando uma arma. O homem foi encaminhado para a Delegacia de São José dos Pinhais.

A PM não confirmou a profissão de Silva, mas relatou que ele era conhecido na região e não possuía nenhuma ficha criminal.

