Um homem de aproximadamente 40 anos levou um choque de alta voltagem e caiu sobre o telhado de uma loja no Boa Vista, em Curitiba, no começo da tarde desse sábado (16). O pintor, que fazia a manutenção da fachada do estabelecimento, sofreu o choque após encostar na rede elétrica do local.

Segundo informações dos Bombeiros, ele foi resgatado com a ajuda de um guindaste, usado no serviço de pintura, e só foi salvo graças aos equipamentos pessoais de segurança (EPI) usados pelo trabalhador.

O homem sofreu queimaduras na região do abdômen e nos braços, foi atendido pelo Siate e encaminhado ao Hospital. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte.