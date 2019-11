A Delegacia da Polícia Civil de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, registrou a fuga de presos na manhã desse sábado (16). Conforme relatos de policiais civis, o policial que estava de plantão foi rendido enquanto trabalhava e alguns detentos conseguiram escapar. O agente foi alvo de agressões e teve sua arma roubada.

Ao todo, 14 presos fugiram do local. A carceragem, que tem espaço para oito pessoas, estava com 34 no momento da fuga. Por volta das 10 horas, um dos detentos que escapou foi recapturado.

Informações do local apontam também para o roubo do armamento da delegacia. Foram levadas armas de longo alcance além de pistolas.

Equipes do Centro de Operações Policias Especiais (Cope) efetuam buscas pela região e contam com apoio de um helicóptero, que auxilia no cerco à delegacia.

Até o fim da manhã desse sábado, a Polícia segue em buscas pela cidade, atrás dos fugitivos.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, que aguarda mais informações oficiais sobre a situação.