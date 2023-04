Geovane Soares Machado foi condenado nesta quarta-feira (26) por dupla tentativa de homicídio a 31 anos e dois meses de prisão em regime fechado. Geovane tentou matar Camila Marodim e Paulo Sergio Veiga de Almeida. O julgamento durou aproximadamente oito horas no Centro Judiciário do Ahú, em Curitiba. Camila Marodim é mais conhecida como Trafigata.

Em imagens gravadas por câmeras de segurança, percebe-se a chegada de um veículo branco parando em frente a uma casa no bairro Alto Boqueirão. Camila e Paulo descem do carro e seguem em direção ao porta-malas, quando são surpreendidos com disparos vindos de outro veículo em direção a eles. Segundo investigação, Geovane cometeu o crime por “desavenças relacionadas ao tráfico de drogas”. No interrogatório, o réu relatou que é inocente, pois só soube do caso no dia que foi preso.

As vítimas no julgamento não reconheceram Geovane como autor dos disparos, pois estavam de costas. Paulo foi atingido na barriga e no joelho, e precisou passar por cirurgia.

Imagens de câmeras de segurança mostram a correria após os tiros no bairro Alto Boqueirão. Foto: Reprodução.

E aí, defesa?

Nilton Ribeiro, advogado de Geovane chegou a pedir a anulação do julgamento e criticou a sentença. “Completamente injusta e sem prova alguma”, disse para a imprensa ao sair do julgamento.

