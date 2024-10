Homem é preso em Curitiba com símbolos neonazistas; polícia investiga grupo criminoso

Um homem foi preso na terça-feira (1º), no bairro São Braz, em Curitiba. Com ele, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu diversos objetos com símbolos neonazistas, incluindo camisetas, patches e um celular.

De acordo com a investigação, os objetos estão ligados a um grupo neonazista. O delegado Vytor Grotti, informou que a Polícia Civil apura a prática dos crimes de racismo e organização criminosa ideologicamente motivada pelo nazismo e neonazismo.

“No caso, há indícios de que o investigado integra uma das organizações criminosas dessa natureza, motivo pelo qual foi deferido o mandado de busca pelo Poder Judiciário”, comentou o delegado.

O homem, de 34 anos, foi indiciado pelos crimes de organização criminosa e racismo.

Denuncie!

A população pode ajudar com informações que auxiliem em investigações. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

