Homem é preso com mais de 300 celulares contrabandeados na Grande Curitiba

Um homem de 44 anos foi preso com 307 aparelhos celulares contrabandeados em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Conforme informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a situação aconteceu no bairro Estação, na segunda-feira (07).

A investigação começou depois que a polícia abordou o caminhão que era conduzido pelo homem. No veículo os agentes encontraram os 307 celulares nas caixas e sem nota fiscal.

“Foram apreendidos 307 telefones celulares que foram trazidos ilegalmente do Paraguai, além do caminhão com dois semi-reboques. O valor dos bens gira em torno de R$ 350 mil”, relatou o delegado Felipe Martins.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de descaminho. Já os aparelhos foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal.

