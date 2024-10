Caminhão é flagrado transportando produto clandestino dentro de caixões no Paraná

Uma apreensão inusitada no km 176 da BR-163, em Lindoeste, no Oeste do Paraná, chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (07). Durante fiscalização em um caminhão carregado de caixões, a polícia encontrou caixas de vinho.

As garrafas da bebida estavam dentro dos caixões. Os produtos, de origem argentina, estavam sendo transportados sem a documentação fiscal. O total de vinhos apreendidos será contabilizado pela Receita Federal, que assumirá o caso.

De acordo com a PRF, o caminhão saiu de Constantina, no Rio Grande do Sul, e seguia para a Paraíba. Os agentes notaram o nervosismo do motorista durante a inspeção.

Dois homens foram detidos durante a operação e encaminhados para a Receita Federal em Cascavel, onde as medidas legais serão adotadas.

