O novo coronavírus tem feito muitas empresas a recomendar seus colaboradores trabalharem de casa, fazer home office. Porém, para muita gente, trabalhar remotamente é algo novo. Por esse motivo, o Google divulgou algumas dicas de como trabalhar em casa e fazer com que seu trabalho continue sendo produtivo mesmo fora da empresa.

Boa parte das pessoas terem optado por trabalhar em casa diante da pandemia do novo coronavírus. Mas para conseguir ter sucesso remotamente, é preciso motivação para criar um ambiente de trabalho que seja menos distrativo possível. Confira as dicas a seguir:

Dica 1: crie um espaço de trabalho em casa e evite distrações

De acordo com o Google, quando se trabalha num escritório fora de casa, a rotina de levantar, se arrumar, tomar o café da manhã e assistir ao noticiário costuma ser automático. Num trabalho home office, é preciso manter essa mesma rotina. Trabalhar de pijama vai ser mais confortável, mas com o tempo vai impactar na produtividade de maneira negativa.

Criar um ambiente de trabalho é essencial. Se você consegue sentar e trabalhar em qualquer lugar, ótimo. Mas nem todo mundo consegue ser assim. Se você precisa de uma boa estrutura, crie um espaço reservado em casa, com uma mesa de trabalho. Caso seja complicado ter uma mesa exclusiva para trabalhar, vale separar parte da mesa da cozinha para ser um “mini escritório”.

Cuidado com distrações em casa, que é um dos maiores desafios quando se trabalha remotamente. Mantenha o foco nas tarefas e evite procrastinar, deixe de lado as tarefas domésticas. Deixe para fazê-las depois do horário de trabalho.

Dica 2: monte uma lista de tarefas

Para não perder o foco, vale a pena criar uma lista de tarefas para se fazer no dia, o que vai deixar você mais organizado, motivado e mais produtivo em casa. Enquanto cria a lista, pense em grandes tarefas mas também em coisas pequenas. Faça um check list enquanto realiza cada uma delas, isso vai fazer com que você se mantenha motivado durante o dia.

Mantenha a lista escrita num papel e fixe num lugar visível, não deixe ela apenas na sua cabeça. Deixar todas as tarefas e ideias na cabeça pode fazer com que você esqueça facilmente o que fazer. E riscar o papel assim que as tarefas forem sendo concluídas vai manter você motivado.

Foto: Pixabay.

Dica 3: crie um cronograma do dia

Trabalho remoto requer maior organização, para isso montar um cronograma de trabalho pode facilitar nas tarefas diárias. Inclua também nesse cronograma pausas, que são importantes para manter a saúde física, mental e emocional.

Quando você criar sua escala, aproveite para também para colocar outras tarefas do dia-a-dia, como horário de almoço, tempo para limpar a casa, banho, exercícios. Se você tem filhos, coloque o tempo de cuidados com eles também nessa tabela. Com toda a escala diária pronta, deixe-a num lugar visível e avise aos colegas de trabalho quais são seus horários disponíveis para o trabalho. Seus colegas e sua família devem entender essa escala e respeitá-la.

Dica 4: pense em maneiras de se comunicar com sua equipe

Trabalhar de casa às vezes pode parecer solitário, mas a interatividade com a equipe deve continuar, já que é preciso tomar decisões e dar e receber feedbacks. Por isso é importante encontrar maneiras para entrar em contato com a equipe remotamente. A internet facilita e muito, assim como ferramentas de videoconferência podem facilitar nesses encontros.

O email é eficaz para fazer uma decisão mais oficial ou para passar informação, mas aplicativos como WhatsApp podem fazer com que a comunicação seja mais rápida e efetiva. Se você precisa entrar em contato para uma resposta rápida, o email é a ferramenta menos indicada.

Google libera ferramentas para home office

Na tentativa ajudar empresas a manter o mesmo padrão de produtividade com home office, o Google liberou várias ferramentas – que normalmente são pagas – para facilitar o trabalho de quem está em casa por causa do novo coronavírus.

O acesso passa a ser gratuito de ferramentas como Gmail, Calendário, Google Drive, Classroom Hangouts Meet e Hangouts Chat, além do G Suite for Education – focado para educadores que precisam passar conteúdo a seus alunos em casa. O Google também ressalta que vários estudantes na Itália, Vietnã e Hong Kong estão mantendo as aulas remotamente com as ferramentas oferecidas.

O acesso gratuito aos recursos avançados do Google deve permanecer disponível até 1º de julho. A multinacional também fez um suporte extra no YouTube para poder dar conta da demanda de transmissão ao vivo, já que as pessoas estão procurando conectar-se virtualmente.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).