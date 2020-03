Mais canais da TV fechada abriram o sinal para clientes de operadoras por assinatura do Brasil. As medidas foram tomadas com o objetivo de conter o avanço da pandemia da Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus.

LEIA MAIS – Dicas de filmes e séries pra assistir em casa nesta terça-feira durante a quarentena do coronavírus

A Globo anunciou nesta terça-feira (17) que vai liberar todos os canais do grupo Globosat, são eles:

Gloob

Gloobinho,

Canal Brasil,

Multishow,

GNT,

SporTV,

SporTV 2

SporTV 3,

GNT,

VIVA,

Universal TV,

Studio Universal,

Syfy,

Megapix,

Mais Globosat,

BIS,

OFF

E os já anunciados anteriormente, GloboNews e os seis canais da rede Telecine.

A empresa acredita que mais de seis milhões de assinantes vão se beneficiar com essa liberação. Não há informação de até quando o sinal estará disponível.

Disney

A The Walt Disney Company também aderiu à ideia e divulgou que abriu na última segunda-feira (16) o sinal dos canais infantis e também do ESPN, além dos canais de entretenimento da Fox e National Geographic. Os canais ficarão liberados até o dia 31 de março. Estão liberados:

Disney

Nat Geo Kids

ESPN

Fox

National Geographic

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).