A pandemia de coronavírus tem mudado a rotina das famílias, no Brasil e no mundo. Na tarde de segunda-feira (16), um decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior suspendeu as aulas nas escolas e universidades todo o Paraná, além de cancelar eventos públicos e particulares com mais de 50 pessoas, entre outras medidas.

Sem poder sair para estudar, trabalhar ou ir ao cinema, resta a todos que vão ficar em casa nos próximos dias acompanhar a programação da TV aberta, dos canais por assinatura e das plataformas de streaming.

Por isso, a partir de hoje a Tribuna do Paraná dará dicas diárias aos leitores, do que assistir sozinho ou com as crianças. Serão sugestões de filmes, séries e especiais. Confira o melhor da programação desta terça-feira (17)!

O Diário da Princesa

Na Sessão da Tarde, a Globo vai exibir O Diário da Princesa. Sucesso da Disney dos anos 2000, o filme conta a história de uma jovem que mora com a mãe e descobre que é herdeira de um pequeno principado europeu. A sua avó, até então desconhecida, tenta transformar a vida da garota para assumir a realeza.

The Affair

The Affair Foto: Divulgação

Já no Globoplay, o serviço de streaming da Globo, estreia a primeira temporada de The Affair, série sobre um professor que se envolve com uma garçonete e tem o romance analisado por um detetive misterioso.

Shaun, o Carneiro – Aventuras na Fazenda

Shaun, o Carneiro – Aventuras na Fazenda Foto: Divulgação

A Netflix disponibiliza hoje a exibição da série Shaun, o Carneiro – Aventuras na Fazenda. A produção mostra o querido animal em muita confusão. Lembrando que o serviço de streaming ainda conta com a série Shaun, o Carneiro e o filme A Fazenda Contra-Ataca.

Treadstone

Treadstone Foto: Divulgação

Uma das séries de maior audiência da TV norte-americana estreou há poucos dias na Amazon Prime Video. Treadstone é sobre uma operação de mesmo nome, baseada no programa que deu origem a espiões como Jason Bourne e que usa um protocolo de modificações comportamentais que cria os “super assassinos”: frios, calculistas, exímios lutadores e intelectuais.

Telecine

A Telecine liberou os seis canais – Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult – para todas operadoras de TV por assinatura, por tempo indeterminado. Confira quais filmes são destaques no Telecine nesta terça-feira.

TC Touch

13h20 – Babe, O Porquinho Atrapalhado

TC Action

14h25 – Rei Arthur: A Lenda da Espada

TC Premium

15h55 – Liga da Justiça

TC Pipoca

16h30 – Todo Dia

TC Cult

20h10 – Diamantino

TC Fun

22h – Meu Malvado Favorito