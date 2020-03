Em meio à pandemia do novo coronavírus, segundo autoridades, o ideal é evitar aglomerações de público e, se possível, ficar em casa. A tarefa fica mais fácil com a quantidade de empresas que estão se engajando para conter o problema, e dentre elas estão os canais fechados de TV e os serviços de streaming.

Os seis canais da Telecine (Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult), que tem programação voltada para a exibição de filmes, estarão disponíveis em todas as operadoras de TV por assinatura por tempo indeterminado. O serviço de streaming do canal, que conta com mais de 2 mil filmes, também estará disponível para uso gratuito por 30 dias para novos assinantes. Entre os destaques exclusivos da plataforma estão “Bacurau” e “Turma da Mônica”.

A plataforma de streaming da Globo, chamada de Globoplay, também deixará abertos diversos títulos de sua programação por 30 dias, a partir desta segunda-feira (16). A maioria do conteúdo é infantil, visando ser uma opção de entretenimento para as crianças, que estarão sem aulas nos próximos dias.

Dentre as operadoras de televisão, a Claro TV divulgou que todos os seus canais – exceto HBO Premium, Fox Premium e canais Pay-Per-View- foram liberados aos clientes no sábado (14) e ficarão disponíveis por tempo indeterminado.

A Sky TV também libera, a partir desta segunda, uma série de canais -tanto via sinal aberto, quando via streaming- pelo SKY Play, plataforma de vídeo sob demanda da empresa. Dentre os canais estão o A&E, AMC, Animal Planet, Arte 1, AXN, Band News, Band Sports, BBC, Bis, Boomerang, Canal Brasil, Cartoon Network, CNN, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery H&H, Discovery Kids, E!, GloboNews, GNT, Megapix, MTV, Multishow, Nickelodeon, OFF, Paramount, Sony Channel, SporTV, Universal Channel, Viva e Warner.

Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes também fará com que os canais pagos Arte1, BandNews TV, BandSports e Terraviva estejam com sinal aberto nas operadoras de TV Net e Vivo, além das já citadas Claro e Sky. Já o Smithsonian Channel estará com o sinal aberto para os assinantes da Net e Claro. A iniciativa se estende, inicialmente, pelas próximas duas semanas.

