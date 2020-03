A operadora de celular Claro vai adotar medidas para beneficiar os clientes durante o surto de coronavírus. Parte delas também faz parte de uma lista de determinações da Anatel. As medidas são para colaborar no isolamento das pessoas para evitar o contágio – em Curitiba, três universidades já suspenderam as aulas.

Para atender as pessoas que não sairão de casa nos próximos dias, a Claro prometeu elevar gradativamente a velocidade da internet para todos os assinantes na banda larga fixa, sem custo adicional.

A empresa diz que, na rede móvel, vai conceder bônus de internet para clientes, também gradativamente, entre outras medidas, como a liberação de sua rede wi-fi em locais públicos, como parques, aeroportos e restaurantes para ampliar o acesso a informação.

Domingo (15), a Agência Nacional de Telefonia (Anatel) avisou as companhias do setor que, caso algumas áreas do país venham a sofrer restrições de deslocamentos, elas terão de flexibilizar os prazos de pagamento para consumidores inadimplentes nestes locais.

Outras medidas, como a liberação de rede wi-fi anunciada pela Claro, também estão na lista de definições da agência reguladora.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).