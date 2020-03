A agência do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) na Rua João Negrão, no Centro de Curitiba, está fechada nesta segunda-feira (16) e deve reabrir ao público após sete dias. O motivo é a suspeita de que o gerente da unidade, que teve contato com uma pessoa com suspeita de infecção, possa ter contraído coronavírus. A orientação para que o público procure atendimento na sede central do Detran no bairro Tarumã.

O posto no Centro faz em média, 13 mil atendimentos por mês. São oferecidos serviços na área de veículos, infrações e habilitação, com exceção daqueles que exigem espaço de pátio e pista, como os exames práticos de direção e vistoria veicular, por exemplo.

A unidade fica na Rua João Negrão, nº 246, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Os funcionários foram liberados do trabalho e a direção do órgão ainda estuda as medidas que serão tomadas para não prejudicar no atendimento já marcado com antecedência.

