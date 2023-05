Grupo nazista no Paraná: polícia cumpre mandados no interior do estado

Uma associação criminosa que faz apologia ao nazismo é alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná e de Santa Catarina. Na última quinta-feira (11), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em União da Vitória, região Sudoeste do Paraná, e em Barra Velha, em Santa Catarina.

Durante as buscas, foram apreendidos cinco computadores, oito celulares e um caderno de anotações com diversas mensagens e códigos relacionados ao grupo extremista.

O delegado da Polícia Civil do Paraná Thiers Andregotti afirma que a ação teve como objetivo obter o máximo de informações sobre os suspeitos e suas atividades.

“Realizamos o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão contra essas pessoas ligadas aos crimes de apologia ao nazismo, associação criminosa e incitação ao crime”, explica o delegado.

De acordo com as investigações, o grupo realizava trocava mensagens por um aplicativo, situação onde pregavam a ideologia nazista.

“Eles se denominavam como um “exército da salvação”. Nesse cenário, eles tinham o objetivo de combater indivíduos que, aos olhos da organização, ‘não mereciam viver’”, afirma Andregotti.

As investigações continuam para o esclarecimento total do caso e a identificação de outros envolvidos.

