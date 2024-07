Grupo é condenado por desviar indenizações de pescadores do Paraná

A 1ª Vara Criminal de Paranaguá condenou 14 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e apropriações indébitas de indenizações pagas a pescadores prejudicados por dois acidentes ambientais ocorridos em 2001 no Litoral do estado. A sentença foi publicada nesta sexta-feira (05) e responde a denúncia oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Paranaguá ainda em 2014 a partir da Operação Tarrafa, que apurou os crimes praticados. Entre os condenados, estão um ex-escrivão da Vara Cível, um contador e vários advogados.

As investigações sobre os fatos, conduzidas pelas Promotorias de Justiça de Paranaguá com atribuição nas áreas criminal e de proteção ao patrimônio público, incluíram diversos mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). As apurações comprovaram que os crimes foram praticados pelos envolvidos – entre eles, um juiz aposentado e um então escrivão da Vara Cível – nas dependências do Fórum de Paranaguá. As penas aplicadas aos réus variaram de 4 a 22 anos de reclusão, de acordo com o envolvimento de cada um nos crimes apurados.

Advogado polêmico condenado

O advogado Claudio Dalledone Junior foi condenado nesta sexta-feira (05) a 11 anos, um mês e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de multa, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Dalledone, que poderá recorrer em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica, informou que não tem qualquer relação com os crimes cometidos por uma quadrilha suspeita de desviar indenizações de 181 pescadores em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Acidentes ambientais

As indenizações devidas aos pescadores tiveram origem em dois acidentes ocorridos em 2001: o vazamento de óleo do Poliduto Olapa, em fevereiro, e de nafta, componente químico derramado pelo navio Norma, em outubro. Os incidentes obrigaram os pescadores a deixar de trabalhar por longos períodos, o que levou a Justiça a determinar o pagamento de indenizações aos prejudicados.

