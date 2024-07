Processo no Litoral do PR

O advogado Claudio Dalledone Junior foi condenado nesta sexta-feira (05) a 11 anos, um mês e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de multa, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Dalledone, que poderá recorrer em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica, informou que não tem qualquer relação com os crimes cometidos por uma quadrilha suspeita de desviar indenizações de 181 pescadores em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Segundo investigação, os “cabeças” da quadrilha envolvem um juiz aposentado, o cartorário Ciro Antônio Taques, um servidor público e um outro advogado. O esquema se apropriava de indenizações pagas pela Petrobras para pescadores, após desastres ambientais na cidade ocorridos entre 2001 e 2004. Para o Ministério Público (MPPR), Claudio Dalledone Junior representava o grupo e teria conhecimento do golpe.

A sentença desta sexta-feira foi proferida pelo juiz Leonardo Marcelo Mounic Lago, da 1ª Vara Criminal de Paranaguá. Além de Dalledone, outras treze pessoas foram condenadas.

Casos polêmicos e de grande repercussão

Claudio Dalledone Junior é conhecido por ter atuado em casos polêmicos e de grande repercussão no Paraná e no Brasil, entre eles, das mortes do jogador Daniel, da esposa e da enteada do delegado Erick Busetti, da fisioculturista Renata Muggiati, da jovem Tatiane Spitzer, da youtuber Isabelly, além dos casos da “trafigata” de Curitiba e do goleiro Bruno, entre outros.

O que diz a defesa

Em nota, o advogado Claudio Dalledone Júnior manifestou surpresa ao estar incluído na decisão, já que ele não teria absolutamente qualquer relação com os fatos investigados.

“Dalledone apenas atuou como advogado de um dos envolvidos, profissão que exerce com retidão há mais de 30 anos. E tão somente isso. Dalledone está muito tranquilo e tem plena confiança que o Poder Judiciário do Paraná vai reverter esta decisão e trazer à tona a verdade sobre os fatos”, diz a nota enviada pela assessoria de imprensa do advogado.

