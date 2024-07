Trinta e oito anos, de meses e 18 dias de prisão. Esta foi a pena que o delegado Erick Busetti foi condenado pela morte de Maritza Guimarães de Souza e Ana Carolina de Souza, sua esposa e enteada, respectivamente. O crime ocorreu em 2020 e o julgamento ocorreu ao longo desta semana, no Tribuna do Juri de Curitiba. Erick Busetti foi condenado ainda à perda do cargo de delegado, bem como da guarda da fila de 12 anos.

Maritza era escrivã de polícia e tinha 41 anos de idade na época do crime e sua filha, Ana Carolina, tinha 16 anos. Ambas foram mortas dentro da casa em que viviam, a mãe com sete tiros e a filha com seis. A casa, inclusive, tinha câmeras de segurança que registraram brigas e discussões na data do crime.

Mãe e filha morreram abraçadas dentro da casa.

Logo após o julgamento, o advogado de Erick Busetti, Cláudio Dalledone, afirmou que irá recorrer da decisão. Já o advogado de acusação, Samuel Rangel, avaliou a decisão do Tribunal do Júri de como bem decidida.

Maritza e a filha Ana Carolina foram mortas a tiros. Foto: Reprodução

Entenda O crime!

O então delegado Erick Busetti disparou pelo menos sete vezes contra a esposa e seis contra a enteada. Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), o crime foi cometido por “motivo torpe”, pois Erik não aceitou o fim do relacionamento com Maritza, sendo denunciado pelo MPPR por duplo feminicídio.

Na residência em que morava o casal, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, câmeras de segurança gravaram todas as cenas.

Até a data do julgamento Erick Busetti recebia o salário de R$ 26,7 mil pelo cargo de delegado.

