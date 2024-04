Trabalhadores ligados ao Sintidest-PR realizam, na manhã desta quarta-feira (03), uma manifestação no Centro de Curitiba. Técnicas e técnicos administrativos em educação (TAEs) fazem uma assembleia geral da categoria. A manifestação ocorre em frente à Reitoria da UFPR, na Praça Santos Andrade.

Segundo o Sinditest em pauta está a aprovação da proposta do governo de aumento no vale alimentação, vale creche e auxílio per capta.

O Sinditest é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior no estado do Paraná.

