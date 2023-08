Levantamento da Secretaria Municipal da Educação aponta 91% das 185 escolas municipais com atendimento nesta quinta-feira (17). Professores da rede municipal de ensino retomaram a greve e cobram um plano de carreira para o magistério. A SME lembra que em todos os 232 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) o funcionamento é normal.

A classe deseja que sejam revistos alguns pontos do Projeto de Lei, que deve ser votado pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) na próxima semana. A prefeitura, porém, alega que antes de enviar os seis projetos de lei do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração à Câmara Municipal de Curitiba, foram realizadas reuniões entre a Prefeitura de Curitiba e representantes dos sindicatos dos Servidores Municipais de Curitiba (Sismuc), dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) e dos Servidores da Guarda Municipal (Sigmuc).

Entretanto, o SISMMAC diz que não recebeu nenhuma atualização sobre as emendas que foram apresentadas para atender as reivindicações das servidoras e dos servidores.

Se descumprirem, é multa!

A Procuradoria-Geral do Município informa que a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná está mantida. Com isso, o seu descumprimento acarreta pagamento de multa diária de R$ 20 mil reais.

A decisão do TJ estabelece ainda que 100% dos profissionais do magistério deverão cumprir as suas atividades normalmente, em todas as unidades escolares do Município. Fica proibida a prática de atos que cerceiem o direito de acesso dos servidores municipais ou de usuários das unidades sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

