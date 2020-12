Um vídeo divulgado pelo governador de São Paulo, João Dória, na noite desta quarta-feira (16) informa que o prefeito de Curitiba Rafael Greca confirmou a decisão de compra de doses da vacina chinesa Coronavac, contra a covid-19, produzia em parceria pelo Instituto Butantan. Em vídeo, os dois conversaram e Dória disse que as doses serão, em princípio, para profissionais de saúde de Curitiba. No começo de dezembro, Greca anunciou que tinha reservado R$ 20 milhões para a compra de doses de vacinas contra a covid-19.

“O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, confirmou a decisão de compra da Coronavac, a Vacina do Butantan. Greca vai imunizar os profissionais de saúde do seu município. O Brasil tem pressa para vencer a pandemia e salvar vidas”, escreveu o governador João Dória no post.

O governador ainda destacou que Curitiba foi uma das primeiras cidades a manifestar interesse pelo imunizador produzido pelo Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. “Greca, você foi um dos primeiros a fazer opção pela vacina do Butantan, para vacinar os profissionais de saúde de Curitiba, esses guerreiros que estão salvando vidas e atendendo milhares de pessoas”, disse João Dória na ligação com Greca.

já o prefeito de Curitiba agradeceu e desejou que outros laboratórios também possam ajudar a combater a pandemia. “Agradeço ao Instituto Butantan pela formalização do nosso acordo e desejo que o grande esforço de São Paulo se desdobre na Fio Cruz, no Rio de Janeiro, e em todos os laboratórios que seja eficazes e capazes de oferecer à imensa população brasileira a possibilidade de imunização”, disse Greca no encontro virtual.

O prefeito lembrou de como conheceu o Butantan. “Esse episódio começou anos atrás, quando eu menino, nas mãos de meus pais, fui conhecer o Butantan, orgulho no Brasil e referência na saúde brasileira, meu pai já colocou no meu coração quando era menino”, finalizou Grega.

Pandemia em Curitiba

Curitiba registrou nesta quarta (16) 1.477 novos casos de coronavírus e mais 21 óbitos provocados pela doença, segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Com as novas mortes, a capital paranaense chega a marca de 2.006 mortes registradas desde o início da pandemia.