Curitiba registrou nesta quarta (16) 1.477 novos casos de coronavírus e mais 21 óbitos provocados pela doença, segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Com as novas mortes, a capital paranaense chega a marca de 2.006 mortes registradas desde o início da pandemia.

Do total de mortes registradas nesta quarta, 18 ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 10 homens e 11 mulheres, com idades entre 44 e 91 anos. Apenas uma pessoa não tinha fator de risco para complicações da doença. Todos estavam internados em hospitais públicos e privados da cidade.

A capital registrou mais 1.447 novos casos nesta quarta-feira. No total, 99.470 moradores de Curitiba testaram positivo para a doença desde o início da pandemia. 12.602 casos seguem ativos e 85.470 pessoas que tiveram covid-19 estão liberadas do isolamento e sem sintomas da doença.

Ocupação de UTIs

Nesta quarta-feira (16) a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivo para covid-19 está em 87%. No momento restam 48 leitos livres.

Números da covid-19 em 16 de dezembro

1.477 novos casos confirmados

21 novos óbitos (18 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 99.470

Casos Ativos – 12.602

Recuperados – 85.862

Óbitos – 2.006