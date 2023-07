O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), participou no início da tarde desta quarta-feira (5) de um encontro com a bancada do estado na Câmara dos Deputados. Ele disse que a reforma tributária é boa para o país, mas manifestou preocupação com o Conselho Federativo, proposto no texto da emenda constitucional.

LEIA MAIS – Perseguido pela FAB, piloto põe fogo em avião após pousar no Paraná

O governador sugeriu que o texto garanta a participação de 2/3 de cada região brasileira, para que estados como o Paraná e outros não saiam prejudicados. Ele pediu aos deputados paranaenses que fiquem atentos a essa questão, e delegou ao veterano Luiz Carlos Haully (Podemos-PR) que acompanhe as negociações junto ao relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

LEIA AINDA – Estrutura de prédio do IFPR despenca em plena calçada de rua movimentada de Curitiba; Vídeo!

Haully disse que a reforma é boa, e vai “destravar” a economia brasileira, e que vai propor a criação de uma comissão mista permanente no Congresso para acompanhar e fiscalizar o conselho. Diversas bancadas estaduais também estão reunidas pela Câmara para orientações.

Mais cedo, o presidente da Casa, Arthur Lita (PP-AL), informou que pretende colocar a matéria para discussão ainda nesta quarta, e alertou: “não vamos transformar a reforma numa batalha política”.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá