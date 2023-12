Golpe do aluguel de temporada: fique de olho e saiba prevenir prejuízos

O período de festas e férias é um dos mais esperados do ano para muitas pessoas que querem viajar e aproveitar o descanso. Mas também é um momento de atenção para quem pretende alugar um imóvel para temporada, seja como locador ou locatário. Isso porque, junto com a alta demanda, cresce também o número de golpes e fraudes envolvendo a locação de imóveis.

Segundo Jean Michel, diretor da Apolar Imóveis, rede imobiliária do sul do país, os golpistas se aproveitam da falta de conhecimento e da pressa dos consumidores para aplicar os mais diversos tipos de golpes. “Eles podem anunciar imóveis que não existem, que não estão disponíveis ou que não pertencem a eles. Eles podem cobrar valores abusivos, exigir depósitos antecipados ou falsificar documentos. Eles podem até mesmo invadir imóveis desocupados e alugá-los sem autorização dos proprietários”, alerta.

LEIA TAMBÉM:

>> Estrada mais perigosa do Brasil liga Curitiba às praias do litoral de Santa Catarina

>> Curitiba multa empresa que usou fogos ilegais em atração de Natal no Barigui

Para evitar cair em armadilhas e ter prejuízos financeiros e emocionais, o diretor da Apolar recomenda que os interessados em alugar um imóvel para temporada procurem uma imobiliária de confiança, que tenha credibilidade no mercado e que ofereça segurança jurídica, administrativa, contrato de gestão do imóvel e autorização dos proprietários para poder administrar e alugar o imóvel. “A imobiliária é responsável por verificar a veracidade das informações, a regularidade da documentação, a qualidade do imóvel e as condições do contrato. Além disso, a imobiliária pode intermediar o pagamento, garantindo que o locador receba o valor acordado e que o locatário não seja lesado”, explica.

Outra dica é pesquisar sobre o imóvel e o anunciante antes de fechar o negócio. “É importante conferir se as fotos e as descrições correspondem à realidade, se o endereço é exato, se há avaliações de outros clientes, se o telefone e o e-mail são válidos, se há reclamações ou denúncias na internet. Também é recomendável visitar o imóvel pessoalmente ou pedir a alguém de confiança que faça isso”, orienta.

Michel ressalta que a locação de imóveis para temporada é uma ótima opção para quem quer conforto, privacidade e economia na hora de viajar. Mas é preciso tomar cuidado para não transformar o sonho em pesadelo. “A melhor forma de se prevenir é contar com a ajuda de profissionais qualificados e experientes, que possam garantir uma locação segura, tranquila e satisfatória”, conclui.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!