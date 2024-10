Gigante dos condomínios do Paraná! União cria maior empresa do segmento no estado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As administradoras de condomínios CM Premium, de Curitiba, e Super Zelo, de Ponta Grossa, anunciaram a união de suas atividades. A partir de agora, ambas vão atuar em conjunto para profissionalizar cada vez mais a gestão dos ambientes coletivos, fortalecer o setor, prestar diferentes serviços que ajudam os síndicos em suas rotinas diárias e proporcionar mais tranquilidade aos moradores.

Juntas, as companhias se tornam o maior grupo do segmento no Paraná, passando a atender 370 condomínios, onde vivem cerca de 130 mil pessoas, em diferentes municípios do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e o entorno dessas cidades.

“Estamos na fase inicial, conhecendo as equipes de cada empresa, adaptando as questões culturais e comunicando os clientes. Já começamos a estudar e desenvolver o planejamento estratégico para os próximos anos. Isso trará novas oportunidades de crescimento e expansão, pois o intuito é avançar cada vez mais em nível nacional”, explica Claudio Marcelo Baiak, CEO da CM Premium.

“Com essa união, as duas marcas das empresas serão mantidas e os escritórios físicos passam a atender nos municípios de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Balneário Camboriú, Palhoça e São Paulo com experiência renovada e reforçada”, complementa Willian dos Santos, diretor da Super Zelo.

Expertises reunidas

A CM Premium foi a primeira do estado a receber o Certificado Administradora Legal, concedido pelo Conselho Regional de Administração do Paraná, que atesta que a empresa está adequada às exigências legais do órgão de classe.

Já a Super Zelo é a administradora de condomínios mais bem avaliada do Paraná, é comprometida com a gestão financeira, contábil e administrativa; disponibiliza soluções de alta tecnologia na palma da mão; autoatendimento; inteligência de dados e facilidade de acesso às informações.

Mesmo antes dessa união, ambas já eram filiadas à Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná (AACEP), entidade que representa mais de 2.700 estabelecimentos no Estado, onde vivem mais de 740 mil paranaenses.

“Teremos mais sinergia para inovar, crescer e enfrentar de maneira robusta os desafios no mercado condominial, que deve se profissionalizar cada vez mais. Ao unir os talentos, recursos e expertise de cada empresa, vamos oferecer melhores serviços a nossos clientes”, destaca Baiak.

Outros benefícios dessa união envolvem o aumento das receitas, a redução de custos, a diminuição de riscos, as melhores condições de atuação e a junção de conhecimentos técnicos complementares que podem alavancar a competitividade no mercado.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.