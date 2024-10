Curitiba tem alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h hoje

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para uma tempestade que pode atingir Curitiba, Região Metropolitana e litoral do Paraná, nesta sexta-feira (18). O aviso, válido até às 10h do dia 19/04, prevê ventos intensos que podem chegar a 60 km/h, acompanhados de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Previsão do tempo para Curitiba

A previsão do tempo para hoje em Curitiba, segundo o Weather.com, indica uma temperatura máxima de 23°C e mínima de 16°C. O dia deve permanecer nublado, com 90% de probabilidade de chuva e acumulado previsto de 6 mm. Os ventos podem atingir 24 km/h, corroborando com o alerta do INMET sobre a possibilidade de rajadas mais fortes.

Recomendações de segurança

De acordo com as recomendações do INMET, em caso de tempestade, é importante que os moradores de Curitiba e região adotem as medidas preventivas:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil local poderá atender eventuais ocorrências relacionadas à tempestade. Em caso de emergência, os cidadãos devem entrar em contato com os números 190 (Polícia Militar) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

