Dallagnol aponta suspeitas sobre vice e dispara: “Graeml não tem perfil de gestora”

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) afirmou que não vê a candidata à prefeitura de Curitiba Cristina Graeml (PMB) com o “perfil de gestora” necessário para comandar o Executivo da capital paranaense. Durante o vídeo publicado no Instagram do ex-procurador da Lava Jato, nesta quinta-feira (17), Dallagnol ainda cita os processos na Justiça contra o vice na chapa do PMB, Jairo Filho. De acordo com ele, as acusações podem comprometer a gestão da prefeitura.

Dallagnol apoia a candidatura do vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que tem na composição da chapa, o ex-deputado federal Paulo Martins como candidato a vice, nome indicado pelo PL, partido de Jair Bolsonaro.

“Eu trabalhei com ela, gosto dela como jornalista. Contudo, como eu disse para ela no começo do ano, muito antes da eleição, eu não vejo nela, hoje, o perfil de gestora e nós estamos falando de gerir milhares de servidores públicos, problemas complexos e um orçamento de R$ 15 bilhões”, declarou.

Ainda segundo Dallagnol, o “grande problema” da chapa encabeçada por Graeml seria o candidato a vice Jairo Filho, que confirmou à reportagem em entrevista na semana passada, que responde a dois processos civis como sócio de uma empresa e por um empréstimo que não conseguiu quitar após o início da pandemia.

“Ele é acusado por três pessoas, inclusive uma idosa de estelionato, apropriação indevida de dinheiro e de compor um esquema de pirâmide financeira que ultrapassou R$ 1 milhão. A empresa dele já foi condenada em segunda instância a ressarcir uma pessoa lesada pelos seus negócios. Eu li os esclarecimentos que o Jairo prestou e eu posso dizer com a minha experiência de 18 anos como procurador da República, que investigou grandes esquemas criminosos, que os esclarecimentos dele não são nada convincentes”, aponta.

O ex-deputado federal foi pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo Novo, mas deixou a disputa para apoiar a coligação de Pimentel. “Ele conhece Curitiba, profundamente e muito antes do primeiro turno, assinou uma carta em que se compromete não só em defender a vida, a família e o empreendedorismo, mas também em escolher gestores com capacidade técnica e com experiência”, diz Dallagnol, que também defendeu a indicação de Martins como vice na chapa na eleição de uma “dupla”.

“Ele foi indicado pelo Bolsonaro para ser vice do Eduardo. A sua trajetória é muito conhecida desde 2010, antes de surgir uma direita forte no Brasil. Ele já combatia a velha política do PT, defendia as nossas liberdades e hoje enfrenta com coragem o autoritarismo do STF [Supremo Tribunal Federal]”, completa Dallagnol.

E aí, Cristina Graeml?

A Gazeta do Povo procurou a campanha de Graeml, mas não houve resposta sobre o vídeo do ex-deputado federal até a publicação desta reportagem. Jairo Filho afirmou que ainda vai analisar se irá se manifestar após as declarações de Dallagnol. O espaço segue aberto.

>> Continue lendo na Gazeta do Povo!

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?