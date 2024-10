Vice ‘golpista’ e LGBT nas escolas: reta final das eleições vira ringue em Curitiba

Na reta final da campanha eleitoral antes do 1º turno das eleições municipais, os candidatos à prefeitura de Curitiba aumentaram as ‘alfinetadas’ nos adversários. Para tentar ganhar ou tirar votos, as apostas são inúmeras. Essas cutucadas podem ser facilmente observadas durante a propaganda eleitoral e também nas redes sociais dos candidatos.

O material de campanha do candidato Ney Leprevost (União Brasil) critica Eduardo Pimentel, dizendo que ele sempre teve padrinhos políticos, e também Luciano Ducci, o qual Leprevost afirmou que é “coligado ao PT da Gleisi”.

Quem também subiu o tom foi o candidato Luciano Ducci (PSB). Nesta quinta-feira (03) o candidato publicou um vídeo criticando o vice-prefeito da chapa da candidata Cristina Graeml (PMB), Jairo Aparecido Ferreira Filho. Ducci afirma que Jairo é acusado de aplicar um golpe em uma idosa, além de estelionato, apropriação indevida de dinheiro e de compor um esquema de pirâmide financeira.

Dentro da chapa Ducci, o candidato a vice-prefeito Goura (PDT) também não poupou alfinetadas aos adversários para pedir o voto dos eleitores. “Pesquisas indicam risco de um segundo turno entre bolsonaristas na nossa cidade. E não são qualquer bolsonaristas. É gente antivacina, anticiência, negacionistas climáticos e até golpistas de idosas”.

Já a candidata Cristina Graeml (PMB) cutucou o candidato e atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD). Em um vídeo publicado nas redes sociais, Cristina acusou a gestão Greca/Pimentel de inserirem livros com conteúdo LGBT nas escolas.

Eduardo Pimentel não publicou cutucadas em suas redes sociais. O candidato, por sua vez, utiliza o tempo que tem na TV para dizer que tem sido atacado pelos adversários com mais de 30 conteúdos de propaganda ilegal, que foram retiradas do ar pela Justiça Eleitoral. Confira o texto do conteúdo da propaganda eleitoral na íntegra:

“Atenção! Curitiba não é uma cidade sem lei. Só nos últimos dias, mais de 30 conteúdos de propaganda eleitoral ilegal, com ataques contra Eduardo Pimentel foram retiradas do ar por determinação da Justiça Eleitoral. Conteúdos como estes querem enganar você e a sua família. Isso vai contra a sua liberdade de escolha e podem prejudicar o futuro de toda a cidade. Não deixe o ódio e a mentira decidirem por você. Vote na verdade.”

O 1º turno das eleições municipais acontece neste domingo (06). Os locais de votação funcionarão das 8 horas às 17 horas.

Propaganda eleitoral acaba nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (03) é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno. Também é o último dia para a realização de debates no rádio e televisão.

Inclusive, nesta quinta acontece o debate entre os candidatos à prefeitura de Curitiba da RPC.

