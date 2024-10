Debate decisivo na corrida pela Prefeitura de Curitiba será nesta quinta na RPC

Nesta quinta-feira (03), a partir das 22h, os curitibanos terão a última chance de verem frente a frente a maioria dos candidatos à Prefeitura de Curitiba no tradicional debate da RPC. O encontro, que será mediado pelo jornalista Wilson Soler, âncora do Boa Noite Paraná, vai colocar frente a frente:

O critério escolhido pela RPC foi a representatividade no congresso nacional, mas ele deixaria de fora dois candidatos que estão bem cotados pela pesquisa RPC/Quaest (registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-07358/2024). Por isso, respeitando o critério de desempenho na pesquisa, Cristina Graeml e Roberto Requião forma incluídos no debate.

Não participam Felipe Bombardelli (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU).

As regras do debate foram acertadas com todos os representantes dos partidos convidados no último dia 24 de setembro. O debate será dividido em quatro blocos, sendo que no primeiro e no terceiro, o tema da pergunta será livre. No segundo e no quarto blocos os temas foram elaborados pelo núcleo de eleição da RPC e serão sorteados antes da participação de cada candidato.

Após todas as respostas, haverá espaço para réplicas e tréplicas. No fim do último bloco, os oito candidatos poderão fazer as considerações finais. Os candidatos terão 30 segundos para as perguntas, 1:30 minutos para as respostas, além de 1 minuto para a réplica e outro minuto para a tréplica.

Eventuais pedidos de direito de respostas serão avaliador em tempo real pelo time jurídico do GRPCOM.

Hora de decidir

Para Luciana Marangoni, diretora de jornalismo da RPC, o debate será essencial para os leitores que ainda estão em dúvida sobre seus votos. “A três dias da eleição, o debate tem a missão de ajudar o eleitor de Curitiba. Quem já decidiu o voto, poderá confirmar sua intenção. O indeciso, poderá fazer sua escolha com mais convicção”, afirmou.

O embate entre os candidatos é muito aguardado por espectadores. “Vamos reunir oito candidatos que vão debater temas importantes para a cidade, discutir pontos de vista sobre seus programas de governo e seus estilos de gestão e mostrar, inclusive, como reagem a críticas e questionamentos dos adversários no pleito”, comentou.

Uma grande equipe foi mobilizada para viabilizar o debate. “Nossas equipes estão trabalhando com afinco no projeto para transmitir um evento com qualidade técnica impecável, que possa contribuir para o esclarecimento do eleitor e para escolhas conscientes, com reflexos no futuro de Curitiba. Esse debate de “véspera” é um marco na nossa cobertura eleitoral”, finalizou.

Wilson Soler, o mediador da noite, fala sobre a expectativa dos eleitores para o encontro. “Tradicionalmente o debate que fazemos na RPC tem um peso muito grande, pois é reta final das eleições, é um momento de decisão, de tirar dúvidas e ver como os candidatos se comportam ao vivo. No horário eleitoral é tudo ensaiado, combinado. É uma oportunidade que o eleitor não pode perder”, conclui o apresentador.

