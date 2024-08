Gigante das utilidades inaugura nova filial em Curitiba; veja onde!

O Grupo MiniPreço se prepara para inaugurar sua 12ª unidade no Paraná. A nova loja do Bacacheri, localizada na Av. Monteiro Tourinho, 408, será aberta ao público no dia 7 de setembro (sábado), a partir das 9h. O evento de inauguração contará com entrega de brindes e atrações para o público.

Com 1.100 m², a nova unidade do MiniPreço terá estacionamento exclusivo e mais de 65 mil linhas de produtos, com itens variados de utilidades do lar e decoração, além de cama, mesa e banho, brinquedos, papelaria e ferramentas, com preços bastante atrativos. O investimento na loja foi de R$ 5 milhões, incluindo a compra de produtos e reformas.

“Temos um plano de expansão agressivo com abertura de novas unidades em Curitiba e Região Metropolitana. A cada loja aberta, são postos de trabalhos criados direta e indiretamente, além de oferecer para a região uma variedade imensa de produtos em um só lugar. Estamos muito satisfeitos”, afirma o gerente comercial do Grupo MiniPreço, Beni Gelhorn.

Com a inauguração da loja, o Grupo MiniPreço passa a ter 18 pontos de venda localizados no Paraná e Espírito Santo. Saiba mais sobre as ofertas do MiniPreço no site e pelo Instagram @miniprecobr.

