Um gato deixado preso dentro de um carro levou policiais militares de Matinhos, no Litoral do Paraná, a terem que quebrar o vidro do veículo para salvar a vida do animal. A ocorrência foi registrada no Balneário de Caiobá, no domingo (7), dia de calor intenso no Paraná. O tutor do pet acabou encaminhado para delegacia.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM), uma equipe em patrulhamento foi informada por populares que um felino estava trancado em um veículo, já aparentemente, sem sinais vitais.

“Tentamos abrir a porta sem causar danos, mas não tivemos êxito. Foi necessário quebrar a janela para resgatar a gata que estava com sinais vitais fracos. Ela foi levada a uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento e ficou em observação”, disse o sargento Sandro Rogério dos Santos, da PM.

Na sequência, os policiais voltaram ao local e aguardaram a chegada do tutor que demorou mais de três horas. “Foi conduzido para a delegacia de Matinhos e fica a dica, não deixe animal ou criança por poucos minutos dentro do carro”, completou o sargento. Além da dica do policial, fica o reforço: a conduta de abandono, além de crime, pode ser fatal.

