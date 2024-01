O calor em Curitiba foi intenso neste domingo (7). A temperatura chegou a 32,8°C na capital paranaense, superior ao registrado nas capitais da região Nordeste do Brasil. Em Salvador (BA), a máxima bateu 30°C, e Recife (PE) 31°C.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), Curitiba teve um dia mais quente do que cidades como Guaraqueçaba, Guaratuba e até mesmo de Morretes, no Litoral do Paraná. Em Morretes, os termômetros marcaram 32,6°C neste domingo.

No Paraná, as cidades com temperaturas mais altas foram Loanda, na região noroeste, que teve 39,1°C, seguida de Capanema com 39°C, e Marechal Cândido Rondon, na região oeste, que registrou 38,8°C.

Vai continuar quente?

Sim, o tempo segue muito quente no início desta semana, em todas as regiões paranaenses, com previsão de chuvas isoladas e de curta duração. Em alguns momentos, as áreas de instabilidade podem evoluir para temporais de isolados, principalmente em locais próximos de encostas de serras e de grandes rios.

A previsão da temperatura, de acordo com o Simepar, para a madrugada de segunda-feira (8) é da continuidade do calor registrado no domingo. Em Curitiba, céu claro e limpo, com máxima pode bater 33°C na segunda. Praticamente “um calor para cada um”. Boa semana a todos!

