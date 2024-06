Uma iniciativa curiosa de dois garis chama a atenção de quem passa Centro Cívico, em Curitiba, especificamente nas imediações da Rua Augusto Severo e Manoel dos Santos Barreto. Garrafas de água foram transformadas em lixeiras inteligentes e “porta-bitucas” improvisados e amarradas a postes de sinalização.

O flagra foi feito pelo fotógrafo parceiro Eduardo Matysiak, que tá sempre de olho nas ruas de Curitiba, e enviou as imagens para a Tribuna. O objetivo da iniciativa é claro: agir pelo bem comum. Em uma das lixeiras as frases “Inteligência gera consciência” e “Curitiba mais limpa” chamam a atenção.

Fomos atrás dos autores da iniciativa e ficamos surpresos positivamente ao descobrir que foram os garis João Carlos Soares e Valdinei Elton Barbosa tomaram a iniciativa cidadã.

“Trabalhamos faz uns dois anos nessa área e o acúmulo de bitucas pelo chão é muito grande. Dois colegas nossos colocaram lixeiras parecidas e resolvemos copiar e melhorar. Tomamos essa providência para relembrar a importância do descarte correto das bitucas”, disse João Carlos.

Além da preocupação com o meio-ambiente, a ideia facilita o trabalho diário dos varredores. “Facilita nossa vida e ajuda o meio-ambiente. Por isso escrevemos na lixeira que ‘Inteligência gera consciência’. A pessoa olha, lembra que é importante, e joga no lugar correto”, acrescentou.

Ao todo foram cinco lixeiras foram instaladas, duas na Avenida Marechal Hermes, duas na Manoel dos Santos Barreto e uma na Augusto Severo. E a ideia é ampliar ainda mais o raio de atuação das lixeiras ecológicas. “Onde vemos um acúmulo de bitucas, instalamos uma nova lixeira. As vezes a pessoa não faz errado porque quer, mas porque todo mundo faz. Então acho que o exemplo pode ajudar mais”, finalizou.

