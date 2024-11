Galho de árvore cai sobre carro e quase provoca tragédia em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grande galho de uma árvore caiu sobre um carro e por pouco não provoca uma tragédia na Avenida Souza Naves, na região do bairro Cristo Rei, em Curitiba. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (04).

Agentes da Setran foram até o local para auxiliar no trânsito na região, que ficou parcialmente bloqueado. Mãe e filha estavam dentro do carro e ficaram assustadas com o que aconteceu. Assista ao vídeo:

“A gente estava vindo a 50 km/h e do nada o galho da árvore caiu. A empresa aqui do lado informou que eles já tinham aberto mais de 30 protocolos para pedir para a prefeitura de Curitiba podar as árvores que estão visivelmente podres e nada foi feito”, explica Raphaela Kobicz, de 22 anos, passageira que estava no carro atingido.

O veículo era conduzido por Elisangela Boaventura, de 47 anos, mãe de Raphaela. “Eu ainda estou em choque. Na hora que eu vi o galho, que trincou, eu freei o carro. Se eu continuasse andando, o galho maior, que ficou embaixo do carro, ia pegar no para-brisas e nós íamos nos machucar bastante”, revelou a motorista.

A reportagem da Tribuna do Paraná tenta contato com a prefeitura de Curitiba para saber sobre as podas das árvores na região.