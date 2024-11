Prefeitura diz que fez 27 podas em local de acidente grave em Curitiba

Após a queda de um grande galho de árvore em cima de um carro na tarde desta segunda-feira (04) no bairro Cristo Rei, em Curitiba, a prefeitura explicou já realizou 27 podas de árvores na região. A queda do galho por pouco não provocou um acidente grave. A motorista e passageira, ouvidas pela Tribuna, questionaram a prefeitura a respeito dos riscos que as árvores na região oferecem aos motoristas que passam pelo local. Confira o vídeo do acidente logo abaixo:

Em entrevista a reportagem da Tribuna do Paraná, a passageira Raphaela Kobicz, de 22 anos, disse que vizinhos na região já haviam reclamado dos riscos das árvores para a prefeitura de Curitiba. “A empresa aqui do lado informou que eles já tinham aberto mais de 30 protocolos para pedir para a prefeitura de Curitiba podar as árvores que estão visivelmente podres e nada foi feito”, explicou.

No início da tarde desta terça-feira (05), a prefeitura de Curitiba informou que equipes de arborização pública, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já cortaram e retiraram a árvore que caiu na tarde de segunda-feira na Avenida Souza Naves.

Em nota, a prefeitura informou que no período de 2023 até o mês de outubro de 2024, as equipes, atendendo a pedidos do 156 e casos de emergência, fizeram o corte de 27 árvores e podas preventivas e de manutenção ao longo da avenida. A prefeitura disse ainda que uma nova avaliação de todas as árvores da Souza Naves será realizada nos próximos dois meses.

A prefeitura reforçou que, apesar de haver planos de arborização, as árvores são seres vivos e sujeitos a agentes externos, como os ventos. “Os cortes e podas só são feitos quando a equipe técnica do Meio Ambiente identifica riscos de queda”, finalizou a nota.