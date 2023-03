O engenheiro curitibano Daniel Stertz, 39 anos, integrou uma missão da Marinha Brasileira na Antártica. Stertz é gerente de operações de Rede da TIM e foi o responsável por ‘cravar’, literalmente, a bandeira da operadora na Estação Antártica Comandante Ferraz, localizada na Ilha Rei George, inaugurada em 1984.

A missão durou quase 30 dias, fora o deslocamento da viagem que incluiu viagens de avião e navio. O objetivo era avaliar e atualizar as instalações existentes, garantir o fluxo logístico de equipamentos e mapear as demandas para as próximas expedições da Marinha.

“Esta é uma experiência única e tem sido uma honra representar a empresa nessa missão. Em um local distante e pouco explorado, estamos trabalhando para melhorar as comunicações móveis e encurtar a distância entre o Brasil antártico e o Brasil tropical”, conta Stertz, na empresa há 12 anos.

Segundo a TIM, a intenção é planejar as ampliações e modernizações futuras a partir das necessidades da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), Marinha e pesquisadores, além de amplificar a capacidade de análise dos projetos científicos.

De acordo com o engenheiro curitibano, a conectividade amplia as opções de coleta de dados, tornando-os acessíveis a um maior número de pesquisadores e ainda reduz os níveis de risco em áreas onde o ambiente é ainda mais hostil.

“Além disso, tem relevância psicossocial fundamental para os habitantes em Ferraz e tripulações dos navios de apoio, que passam por longos períodos de isolamento”. finaliza Stertz.

O engenheiro viajou para a Antártica no dia 20 de janeiro e voltou na última quarta-feira (22). A TIM aproveitou para compartilhar várias fotos da viagem.

