Frio em Curitiba? Verão começa com ar gelado na capital. Previsão do tempo!

A segunda-feira (23) começou com um ar gelado em Curitiba. Após um alerta de temporal que trouxe muita chuva para alguns bairros de Curitiba, o tempo virou. Com frio e céu carregado. Mas até quando o verão será dominado pelo frio de inverno

Segundo o Simepar o tempo em Curitiba ficará carrancudo apenas nesta segunda-feira. A partir de terça as temperaturas voltam a subir na capital dos paranaenses, com máxima beirando os 27ºC no meio da semana.

Nesta segunda-feira tempo nublado, sem chances de chuva, e temperatura máxima de 19ºC. A partir de terça-feira temperatura em elevação, mas tem chuva chegando. A chuva deste domingo motivou o cancelamento de atrações de Natal em Curitiba.

“A semana começa com a presença marcante de nebulosidade em algumas regiões do Paraná. Céu encoberto mantém as temperaturas mais baixas no Centro-Sul, Sudeste e Região Metropolitana de Curitiba. No litoral, nebulosidade persistente também é acompanhada de chuva leve em alguns pontos”, disse o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

Muita chuva em Curitiba!

A previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias promete dias com muita chuva. A partir de quarta-feira deve chover todos os dias, segundo o Simepar.