O frio está chegando a Curitiba! A primeira onda de frio do ano promete mandar as temperaturas mínimas na capital para baixo dos 10ºC a partir desta quarta-feira (19). Com esta previsão, a Prefeitura de Curitiba decidiu reforçar os serviços de abordagem social e de acolhimento de pessoas em situação de rua, a partir da noite desta quarta-feira, com o trabalho que será ampliado até a manhã de sábado (23).

Durante as três noites, a Fundação de Ação Social (FAS), responsável pelo serviço na capital, contará com mais nove equipes nas dez regionais para oferta de acolhimento, além de 100 novas vagas emergenciais, 80 delas para homens e 20 para mulheres. Com a medida, o município passa a contar com 1.407 vagas para atendimento às pessoas que procurarem o serviço ou forem encontradas desprotegidas nas ruas.

Abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua. Foto: Sandra Lima/SMCS

Nos acolhimentos, as pessoas em situação de rua podem dormir protegidas, além de receber alimentação e ter acesso a local para higiene.

A medida acontece antes do início da Ação Inverno – Curitiba que Acolhe, que será realizada de 15 de maio a 15 de setembro.

Hipotermia

A ação intensificada que começa nesta quarta-feira será realizada das 18h à 1h. “Nosso objetivo é oferecer serviços e fazer com que as pessoas aceitem acolhimento antes das madrugadas, quando as temperaturas são mais baixas e o risco de hipotermia é maior”, explica a presidente da FAS, Maria Alice Erthal.

As equipes de abordagem social farão busca ativa de pessoas nas ruas e também atenderão às solicitações que chegarem à Central 156.

Durante o dia, nas regionais, a abordagem a pessoas em situação de rua é feita pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e nos demais horários da noite pela Central de Encaminhamento Social (CES), que funciona 24 horas todos os dias.

Pessoas em situação de rua com problemas de saúde terão atendimento especial. Além de serem monitoradas constantemente pelas equipes, que já conhecem cada caso, elas poderão serem encaminhadas para unidades de saúde do município.

Cachorros e outros animais de estimação

Como acontece desde 2019, os animais de estimação também serão transportados com seus tutores. Para isso, a FAS mantém em suas kombis caixas para transportar animais de até médio porte. Para esses casos, o acolhimento será feito em unidades que possuem canis.

Central 156

A Prefeitura pede a ajuda da população para proteger as pessoas em situação de rua. A orientação é para que entrem em contato com a Central 156, por telefone, site ou pelo aplicativo Curitiba 156, sempre que avistarem alguém nessa condição.

