Frente fria se aproxima e traz chuva para Curitiba; Previsão do tempo!

Curitiba segue com tempo nublado na terça-feira (07), com chance de chuva significativa a partir da tarde. A influência de uma frente fria no oceano alterou o panorama dos últimos dias e tampou o sol que brilhava na região leste do Paraná. Com isso, a previsão do tempo para Curitiba passa a ter chuva em seu “cardápio”

Segundo o Simepar, a capital deve apresentar uma temperatura agradável. Logo pela manhã houve registro de chuva em alguns bairros. A expectativa que a máxima venha a chegar a 24ºC, mesmo com a presença das nuvens.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba do Simepar a chuva chega a partir das 14h, seguindo de forma isolada ao longo do dia. O acumulado em Curitiba nesta terça-feira chega aos 1,4 mm.

Previsão do tempo para Curitiba tem mais chuva

Quarta e quinta-feira devem ser de mais chuva, segundo a previsão do tempo para Curitiba. Quarta-feira chega com mais água, um total de 7,4 mm. Quinta-feira a chuva também marca presença com um acumulado de 2,2 mm.

“Em Curitiba, os termômetros registram 18 ºC neste momento. Já nas regiões da metade oeste do estado, onde o sol predomina desde as primeiras horas do dia, os termômetros registram 32 ºC”, disse o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Previsão do tempo no Litoral do Paraná

Já no Litoral, o tempo não deve ser muito diferente de Curitiba. A presença da chuva de forma mais intensa pode ocorrer por um período maior. Em Guaratuba, a máxima fica em 24ºC, segundo a previsão do tempo.